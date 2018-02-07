سيف بن زايد يفتتح مركز "الابتكار" بجامعة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء الأربعاء، مركز الابتكار في منتزه العلوم والابتكار في جامعة الإمارات بمدينة العين، وذلك بدعم من شركة غوغل وجمعية "البيت متوحد".

حضر الافتتاح معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعادة سيف علي القبيسي رئيس جمعية البيت متوحد، وعدد من المسؤولين من الدوائر الحكومية وممثلين من غوغل.