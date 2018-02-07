محمد بن راشد يلتقي عاهل الأردن

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي مساء الأربعاء، أخاه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بضيف البلاد متمنياً له زيارة موفقة لبلده الثاني.

وقد تباحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وملك الأردن حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات الأخوة القائمة بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين .

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للأردن، في مختلف الميادين خاصة على صعيد النواحي الإدارية والاستثمارية، في ظل الخبرات المتراكمة لدولة الإمارات في هذين المجالين إلى التعاون في قطاع السياحة.

وقد أكد سموه وضع إمكانيات الدولة وخبراتها في خدمة الأردن والدول العربية الشقيقة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا والحكومات الذكية والسياحة وغيرها من قطاعات البنية التحتية .

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من العاهل الأردني إلى إحاطة عن وضع مدينة القدس العربية، في ضوء المتغيرات التي حدثت مؤخراً بشأن المدينة .

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك الأردن، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق للملك عبد الله الثاني الذي ضم أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين وسعادة جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الإمارات.