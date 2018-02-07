شرطة أبوظبي تبحث تنفيذ مبادرات مئويتها بالتعاون مع "الإمارات للفضاء"

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في مكتبه، سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي لتحقيق مبادرات "مئوية شرطة أبوظبي 2057" وتعزيز التبادل العلمي والمعرفي والتكنولوجي واستعراض الأفكار المستقبلية التي تدعم استراتيجية وخطط دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

حضر اللقاء العقيد خالد عبد الله الخوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم سليمان محمد الكعبي مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي، وناصر الحمادي رئيس قسم السياسات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء.