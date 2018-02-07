محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين

الشارقة 24 – وام:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين ومجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في بداية المحادثات التي عقدت الأربعاء في أبوظبي بالملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبد الله والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان.. العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بترسيخ أسس تعاونهما المشترك وتحقيق أهدافهما ورؤى البلدين المستقبلية.

واستعرض الجانبان خلال المحادثات مختلف مجالات التعاون ومستوى التنسيق في العديد من القضايا التي تهم البلدين خاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.. وتطرقا إلى مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وقال سموه إن دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تسعى دائماً إلى توثيق علاقاتها الأخوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يحقق مصالحهما ويعزز العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرُّف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.