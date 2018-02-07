هزاع بن زايد يحضر تدشين مشروع "الفاهد" السكني بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التدشين الرسمي لمشروع "الفاهد" الذي يتوقع أن يصبح المشروع السكني الرائد في إمارة أبوظبي، بموقعه المتميز على الواجهة البحرية.

وسيضم المشروع فللاً فاخرة تتميز بتصميمها المستدام ومرافقها العصرية التي توفر للسكان نمط حياة متوازن في وئام مع الطبيعة.

ويقع هذا المشروع الفريد والمتكامل في موقع استراتيجي بين جزيرتي ياس والسعديات على مقربة من طريق الشيخ خليفة بن زايد السريع مما سيضمن سهولة الوصول إلى وسط مدينة أبوظبي وجزيرة الماريه ومطار أبوظبي الدولي.. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير منطقة المرسى التي ستضم 301 فيلا فاخرة وتسعة مبان سكنية تتكون من 671 شقة منها 15 وحدة تاون هاوس تطل على المرسى.

وشهد حفل التدشين الرسمي عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.