نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج بكلية أبوظبي للإدارة

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل كلية أبوظبي للإدارة بتخريج 150 من طلاب الدفعة الثانية لماجستير إدارة الأعمال، وطلاب الدفعة الأولى لماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمبنى الأرشيف الوطني في أبوظبي - سعادة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة الدكتور مبارك حمد بن مرزوق العامري رئيس مجلس أمناء الكلية، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة ومجلس أمناء الكلية والبروفيسور عبد الله أبو نعمة رئيس الكلية، وعدد من كبار الشخصيات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الخريجين.