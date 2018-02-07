حمدان بن راشد يؤكد أهمية منتدى المالية العامة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على أهمية منتدى المالية العامة في الدول العربية باعتباره منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية.

وقال سموه "يشهد الاقتصاد الكلي العالمي والإقليمي تطورات كبيرة وعلى مختلف المستويات، حيث نشهد اليوم عصر الاقتصاد الرقمي والعملات الافتراضية، والتي ستفرض بدورها اتجاهات جديدة لإدارة المرحلة القادمة وتوجيهها بما يدعم الاقتصادات العربية، التي تعمل بدورها أيضاً على اعتماد الاصلاحات النقدية والمالية ورفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

كما رحب سموه بالسيدة كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ومعالي الوزراء المشاركين في المنتدى، متمنياً أن يخرج المنتدى بتوصيات تتناسب مع طموحات الشعوب العربية.