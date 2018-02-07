سعود بن راشد المعلا يشهد ختام مهرجان أم القيوين للهجن العربية الأصيلة

الشارقة 24 – وام:





شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين الأربعاء ختام فعاليات مهرجان أم القيوين الـ 13 للهجن العربية الأصيلة بميدان اللبسة في أم القيوين .

كما شهد السباق.. الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.

وتضمن السباق عشرة أشواط للشيوخ والجماعة "بكار إيذاع ولمسافة ستة كيلومترات" بكار لقايا ولمسافة خمسة كيلومترات "بكار حقاقة ولمسافة أربعة كيلومترات".