شما المزروعي: نموذج العمل الشبابي في دولة الإمارات هو الأفضل عالمياً

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، صنعت أفضل نموذج للعمل الشبابي على مستوى العالم، من خلال إشراك الشباب أنفسهم في رسم الاستراتيجيات المستقبلية لتطلعاتهم، ووضع وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تساهم في دعمهم والنهوض بهم.

وقالت المزروعي - في كلمتها خلال منتدى الشباب 2030 في الأمم المتحدة - إن العمل الشبابي في دولة الإمارات يقوم على أربعة محاور رئيسية وهي المجالس الشبابية والأجندة الوطنية للشباب التي تم وضعها بأيدي الشباب أنفسهم، وإعطاء الثقة للشباب لتبوء أعلى المناصب الحكومية، والتفاعل المستمر مع الشباب من خلال منصات نقاشية متعددة مثل الحلقات الشبابية.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول العالم التي تضم قيادات شابة في حكومتها، مما يدل على ثقة قيادة الدولة بشبابها، وإعطائهم الفرصة لقيادة دفة العمل الحكومي في شتى المجالات.