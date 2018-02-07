"الوزاري للتنمية" يؤكد على دور الإمارات التاريخي في مجال حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:

أكد المجلس الوزاري للتنمية، الأربعاء، في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، الدور التاريخي المشهود لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان والذي يأتي على سدة أولويات الدولة ومؤسساتها.

وناقش المجلس في اجتماعه بقصر الرئاسة في أبوظبي مشروع قانون اتحادي جديد لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والذي يأتي دعما كبيرا لجهود القيادة الرامية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية على المستوى الصحي وتوفير خدمات صحية عالية المستوى لسكان الدولة.

ويهدف التشريع المقترح إلى وضع إطار قانوني شامل لمجالات الصحة العامة وتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والحفاظ عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة في صورها كافة وتعزيز أشكال التعاون والتنسيق على جميع المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية وهو ما يتوافق تماما مع "مئوية الإمارات 2071" والتي تضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهية وتضمن في الوقت نفسه مجتمعا يتمتع بالاستدامة عماده الخير والعطاء والحفاظ على موروثنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة.

جدير بالذكر أن القانون الاتحادي الجديد – بعد إقراره – سوف يساهم في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية خاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وستكون له تأثيرات إيجابية على نوعية الحياة وجودتها في المجتمع وهو ما سيسهم في تحسين ظروف العيش ويساهم مستقبلا في ازدهار أنشطة الحياة المختلفة.

واستعرض المجلس الدور الرائد للدولة في مجال حقوق الإنسان من خلال التقرير الثالث للجنة الدائمة والخاص بشأن التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والذي أكد التزام الدولة بدورها التاريخي في الحفاظ على حقوق الإنسان على أراضيها وبث قيم التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات وأفراد المجتمع داخل الدولة.