سلطان الجابر: بدأنا مسيرة تطوير منظومتنا الإعلامية سعياً للريادة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود مختلف مكونات القطاع وأطيافه، بدأنا اليوم مسيرة العمل لتطوير منظومتنا الإعلامية لتتماشى مع نهج التحديث وصولاً إلى الريادة التي تطمح إليها قيادتنا، والتي أكدت في أكثر من مرة ثقتها الكبيرة بالإعلام الإماراتي وقدرته على التطور بالشكل الذي يضمن له استمرار التميز في مهامه ومسؤولياته.

وقال معاليه في مقال له تحت عنوان "الإعلام الإماراتي يرسم مستقبله" بمناسبة انعقاد "خلوة إعلام المستقبل"، إنه على قدر هذه الثقة تزداد المسؤولية الملقاة على جميع العاملين في قطاع الإعلام للأخذ بزمام المبادرة، وبناء مستقبل مشرف لإعلامنا الوطني، واصفاً الخلوة التي نظمها المجلس الوطني للإعلام بأنها لم تكن هدفاً بحد ذاته بقدر ما كانت خطوة تأسيس لمرحلة جديدة في إعلامنا الوطني.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة تبدأ بإمعان النظر في واقع القطاع وقراءة حاضره والتفكير في مستقبله، في ظل ما رسخته قيادتنا الرشيدة من مفاهيم التخطيط الاستراتيجي والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بمبادرات وأفكار قادرة على مواكبة التطورات وخلق فرص جديدة.