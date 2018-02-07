حاكم أم القيوين يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احتفال كلية الشرطة، الأربعاء، بتخريج الدفعة الـ 28 من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الـ 28، ودورة الجامعيات الـ 12، وحملة الماجستير وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات ستبقى الحصن الحصين وواحة الأمن والاستقرار بفضل دعم ورعاية قيادتها الحكيمة، التي تقف خلف كافة الإنجازات التي نسأل الله أن نحققها.