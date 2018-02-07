"زايد للأعمال الخيرية" تبحث تطوير مشروعات في 6 دول أفريقية

الشارقة 24 – وام:

يبدأ وفد من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الأسبوع المقبل زيارة إلى 6 دول أفريقية لبحث سير العمل بمشروعات المؤسسة القائمة هناك، وبحث كيفية إنشاء مشروعات خيرية جديدة بهذه الدول، وذلك في إطار مشاركتها بالعديد من المبادرات الخاصة بـ "عام زايد ".

وتستهدف المشروعات تطوير قطاعات التعليم والصحة من خلال إنشاء ودعم المدارس والمعاهد التعليمية والمكتبات ومراكز البحث العلمي، وإنشاء ودعم المستشفيات ودور التأهيل الصحي وجمعيات الإسعاف الطبي ودور الأيتام ومراكز رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإغاثة المناطق المنكوبة وتقديم الجوائز العلمية المحلية والعالمية.

وأوضح سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة أن وفد المؤسسة سيتوجه إلى المغرب وكينيا والنيجر وتشاد وموريتانيا والسنغال، في إطار حرص المؤسسة على متابعة سير العمل بمشروعاتها القائمة هناك، وبحث احتياجات تلك المشروعات والمجالات التي يمكن أن تساهم بها المؤسسة في سبيل تعزيز مسيرتها وتمكنها من أداء رسالتها تجاه الشرائح والفئات الأشد ضعفاً، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع تم تأسيسها منذ التسعينات.