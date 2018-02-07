حمدان بن زايد يزور مجلس مدينة زايد ويلتقي المواطنين

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بزيارة لمجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، التقى خلالها رواد المجلس من المواطنين.

وتم خلال الزيارة بحث القضايا وتبادل الأحاديث الودية التي تهم الوطن والمواطنين، وما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإنشاء مجالس المناطق والأحياء السكنية كي تكون مجالس خير تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وتبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية والعمل على تعزيز روح التسامح والمحبة بين سكان المنطقة وتربية الأجيال على المبادئ والأخلاق الحميدة خاصة من قبل أصحاب الخبرة والحكمة وسداد الرأي، والتي عززها في نفوس أبناء الوطن والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.