وزارة العدل تنظم فعاليات اليوم المفتوح للابتكار

الشارقة 24 – وام:

بدأت، الأربعاء، فعاليات اليوم المفتوح للابتكار الذي تنظمه وزارة العدل تحت شعار "الابتكار في قطاع العدالة"، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل.

حضر الافتتاح المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم، وممثلو الجهات الحكومية وسفراء الابتكار وعدد من المحامين.

ونقل سعادة عبد الله الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة في الوزارة، الرئيس التنفيذي للابتكار خلال افتتاحه الفعاليات، تحيات وتقدير معالي سلطان سعيد البادي للحضور، وقال إن الاحتفاء باليوم المفتوح للابتكار يأتي تجسيداً وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق السعادة وأعلى مستويات المعيشة لشعبها، واصفاً "الابتكار في قطاع العدالة" بأنه أسلوب عمل وجزء لا يتجزأ من رؤية واستراتيجية وزارة العدل ووسيلة فاعلة لتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات القضائية.