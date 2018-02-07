الإمارات تشارك في افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي بالكويت

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات بوفد رسمي ترأسته معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في فعاليات افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي في دولة الكويت، والذي يعتبر أحد أكبر مناطق العرض المتحفي على مستوى العالم.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم الإثنين، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشاركة واسعة من وزراء الثقافة والإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي والوفود التابعة لهم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشيوخ وكبار المسؤولين في الكويت.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي أن دولة الكويت الشقيقة نجحت في ريادة المشهد الثقافي على مستوى الخليج والعالم، إذ يمثل تدشين مركز عبد الله السالم الثقافي صحفة جديدة من صفحات النجاح التي سطرها التاريخ الثقافي العريق لدولة الكويت لما يقدمه من مراكز ثقافية ومتاحف ومعارض ومسارح وفنوناً عمرانية.