"الخارجية" تنظم مجموعة من الفعاليات خلال "شهر الابتكار"

الشارقة 24 – وام:

نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المتنوعة التي تهدف إلى ترسيخ قيم وثقافة الابتكار كأسلوب عمل وميزة تنافسية تعزز استدامة الدولة وتميزها في شتى المجالات، وذلك في إطار مواكبتها لفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2018، والذي يعتبر أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين في الدولة.

وفي هذا السياق، نظّمت الوزارة احتفالية ملتقى الثقافات والصداقة الدولية، والتي عُقدت في حديقة الأعلام بديوان عام الوزارة، بمشاركة وحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والبعثات التمثيلية الأجنبية والمعتمدة في الدولة، وممثلي الدول العربية والأجنبية الصديقة المشاركة بالفعالية، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي ومنتسبي الوزارة.

ومثّلت فعالية ملتقى الثقافات والصداقة الدولية منصة مثالية تمكن بعثات الدول الأجنبية المعتمدة في الدولة من استعراض التقاليد الثقافية والتراثية، خاصة في مجالات التحية والزي التقليدي، وذلك في أجواء احتفالية شيّقة تهدف لتوضيح الاختلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة والثقافات الأخرى.