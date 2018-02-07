القوات المسلحة الإماراتية تؤمن أول قافلة مساعدات لمديرية حيس اليمنية

الشارقة 24 – وام:

قامت القوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بتأمين أول قافلة مساعدات إنسانية لأهالي مديرية حيس، وذلك عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتسطر دولة الإمارات ملاحم إنسانية لا مثيل لها على الساحل الغربي لليمن بعد تطهيره من ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على سكان المناطق المحررة الذين تضرروا من الحصار الحوثي الإيراني، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دعم الشعب اليمني الشقيق، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعملية توزيع هذه المساعدات التي يتواصل زخمها يوماً بعد يوم.