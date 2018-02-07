عبد الله بن زايد يستقبل منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة، السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً دعم دولة الإمارات جهود الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.

من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن تقدير الأمم المتحدة للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات التنموية والإنسانية.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، أهمها التنموية والإنسانية والإغاثية.