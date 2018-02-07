مندوب الدولة الدائم يشارك في حفل نظمته حكومة جنيف

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في مراسم حفل الاستقبال الذي نظمته حكومة جنيف على شرف السلك القنصلي والدبلوماسي المعتمد في جنيف، بمناسبة حلول العام الجديد 2018.

وفي هذا الإطار نقل سعادة السفير الزعابي إلى المسؤولين في حكومة جنيف وإلى الشعب السويسري الصديق تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وضمّن سعادته في السجل الذهبي لحكومة جنيف تمنياته لسويسرا، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من النجاح والرقي، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2018.