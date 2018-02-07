قرقاش يترأس الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة بين الإمارات وبنغلاديش

الشارقة 24 – وام:

عقد في أبوظبي الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وترأسه عن الجانب الإماراتي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعن الجانب البنغلاديشي معالي محمد عبد المنان، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط بجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وفي مستهل الاجتماع، الثلاثاء، رحّب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بالوفد البنغلاديشي، متمنياً له طيب الإقامة، ولأعمال اللجنة المشتركة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد معاليه أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة تعتبر منصة فعالة لبحث الاقتراحات والحلول العملية لزيادة مستوى التعاون، والتغلب على التحديات التي تحد من آفاق التعاون بين البلدين.

وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش عن تطلعاته لمزيد من التعاون مع بنغلاديش في مجالات عدة، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والثقافة والسياحة، والأمن والدفاع، والزراعة والبيئة والقطاع التنموي.