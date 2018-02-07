الرئيس الصومالي يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في مكتبه بالقصر الرئاسي "فيلا صوماليا"، الثلاثاء، سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال.

وجري خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وقدم الرئيس الصومالي خلال اللقاء شكره وتقديره إلي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المستمر للصومال في كافة المجالات المختلفة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والصومال.