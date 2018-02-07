قنصل الدولة بنيويورك يستعرض إنجازات الإمارات الاقتصادية

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة ماجد السويدي، القنصل العام للدولة في نيويورك، عرضاً عن البيئة الاقتصادية في الدولة والتطورات التي حققتها في المجال الاقتصادي، ليصبح من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمام طلبة الماجستير في جامعة كولومبيا للأعمال في نيويورك.

وركز سعادته خلال العرض على الدور الكبير للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع حديث ومزدهر.

وقال إن دولة الإمارات ازدهرت بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي أدركت أهمية التنوع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، مضيفاً أن جهود الدولة البارزة ساهمت في رعاية اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في قطاعاته المختلفة مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والفضاء والماء.