منتدى القادة في أبوظبي يناقش الثورة الصناعية الرابعة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلق الثلاثاء منتدى القادة الذي يناقش الثورة الصناعية الرابعة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لـ "أسبوع التعليم التقني والابتكار2018".

وشهد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، انطلاق المنتدى الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني .

وعقدت فعاليات منتدى القادة بفندق الريتز كارلتون بأبوظبي بحضور سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" وكينث كينج المدير السابق لمركز الدراسات الأفريقية واستاذ التعليم المقارن والدولي في جامعة إدنبرة وفيليب لوفيدر مدير التعاون الدولي ومدير عمليات البحوث في المنظمة الدولية للتعليم التقني والمهني والمركز الوطني لبحوث التعليم المهني والدكتور سيزار أونيستيني مدير مؤسسة التدريب الأوربية والبيرتو اراك نائب رئيس انترنت الأشياء والدفع الرقمي في شركة اتصالات ونخبة كبيرة من كبار المسؤولين بالدولة.