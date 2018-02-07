دور ميداني بارز للقوات المسلحة الإماراتية بتحرير مديرية حيس باليمن

الشارقة 24 – وام:

قامت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بدور بارز في عملية "حيس" وتمكين المقاومة اليمنية من تحرير هذه المديرية الاستراتيجية المهمة بالساحل الغربي اليمني والسيطرة عليها، وتحقيق انتصار ساحق على ميلشيات الحوثي الإيرانية، التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال هذه المعركة.

ووفرت القوات المسلحة الإماراتية عملية الإسناد الناري والغطاء الجوي والدعم اللوجستي والاستطلاع للمقاومة اليمنية طوال تقدمها نحو مديرية حيس.

وتفصيلاً.. وجهت مقاتلات القوات المسلحة الإماراتية ضربات متقنة ودقيقة لميلشيات الحوثي الإيرانية، ما تسبب في قطع خطوط الإمداد عنها في هذه المعركة المهمة.

وعملت قواتنا المسلحة على توفير الإسناد الناري والدعم اللوجستي والاستطلاع للمقاومة اليمنية خلال تقدمها على المحاور المختلفة نحو مديرية حيس ما مكنها من فرض حصار قوي على ميلشيات الحوثي في المديرية، وصولاً إلى الهجوم الشامل الذي شنته على المديرية ونجاحها في تحريرها، وإنزال هزيمة ساحقة وإحداث إنهيار كبير بميلشيات الحوثي الإيرانية.

وتعد "مديرية حيس" ثاني مديريات محافظة الحديدة التي تسيطر عليها المقاومة اليمنية بعد الخوخة، ويسهم استعادتها في السيطرة على الخط الرابط بين تعز والحديدة وقطاع إمدادات وتعزيزات ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وعقب نجاح عملية التحرير عملت فرق الهندسة التابعة للقوات المسلحة الإماراتية على دعم المقاومة اليمنية، خلال عملية تمشيط المديرية وتطهيرها من الألغام التي زرعتها ميلشيات الحوثي الإيرانية بشكل كثيف.