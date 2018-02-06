حاكم رأس الخيمة يتقبل تعازي هزاع بن زايد بوفاة سعود بن كايد

الشارقة 24 – وام:

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تعازي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن كايد بن محمد القاسمي.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان - خلال زيارته الثلاثاء مجلس الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء برأس الخيمة - واجب العزاء الى إخوة الفقيد الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وإلى ذوي الفقيد.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.