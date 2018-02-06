بلدية مدينة أبوظبي تنظم ملتقى "أفكار وابتكار"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي ملتقى "أفكار وابتكار" في مبنى البلدية الرئيسي الثلاثاء، ضمن مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار" بدورته الثالثة تحت شعار" الابتكار يبدأ بك".

وفي الإطار نفسه افتتح القبيسي المعرض المصاحب للملتقى بحضور الشركات والجهات المشاركة ووقع على خطة عمل مشروع زايد للمدن الذكية" الذي تطلقه البلدية بمناسبة شهر الإمارات للابتكار ومن جانب الشركة المنفذة معالي عبد الله راشد العتيبة رئيس "شركة استراتيجيات التقنية للشرق الأوسط.

على الصعيد ذاته أكد سعادة المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي في كلمة له أن الملتقى يأتي تجسيداً حقيقياً لتفاعل البلدية مع شهر الإمارات للابتكار لنستجمع معا أفكارنا ونشاطنا الذهني، ونذكي طاقاتنا الإبداعية.