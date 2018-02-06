السيسي يصل إلى الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتقدمان مستقبليه

الشارقة 24 – وام:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى البلاد الثلاثاء في زيارة عمل للدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي .

وصافح ضيف البلاد كبار مستقبليه في قاعة كبار الزوار يتقدمهم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الرئيس المصري ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد المرافق لفخامة الرئيس المصري والذي ضم معالي سامح شكري وزير الخارجية واللواء مصطفى شريف رئيس الديوان ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والفريق محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري واللواء عباس مصطفى مدير مكتب الرئيس وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.