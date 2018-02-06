حمدان بن زايد: الإمارات اهتمت بتعزيز مجالات البذل والعطاء الخيري والإنساني

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تمضي قدماً في تعزيز مسيرة الدولة الإنسانية التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وقال سموه إن الهيئة تحقق في كل يوم مكتسبات جديدة على الساحة الإنسانية الدولية بفضل الدعم الذي تجده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - في تصريح بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيس الهلال الأحمر الإماراتي - أن دولة الإمارات اهتمت كثيراً منذ قيام صرح الاتحاد بتعزيز مجالات البذل والعطاء من أجل الضعفاء وتشجيع المبادرات الإنسانية التي لها وقعها على مسيرة التنمية البشرية الشاملة في المجتمعات الهشة و المناطق المهمشة.