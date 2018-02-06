راشد بن سعود المعلا يشهد مهرجان أم القيوين للهجن العربية

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين سباق الهجن العربية الأصيلة وذلك ضمن مهرجان أم القيوين الثالث عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذى أقيم في الفترة المسائية بميدان اللبسة بأم القيوين.

كما شهد السباق - الذى تضمن أحد عشر شوطاً للايذاع للشيوخ "بكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح وجعدان محليات ومهجنات" ولمسافة ستة كيلومترات - عدد من الشيوخ و أبناء القبائل و المواطنين وضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون ومحبي هذه الرياضة العربية الأصيلة.