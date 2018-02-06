"أدنوك" توقع اتفاقية جديدة لبيع الغاز لـ 15 عاماً مع "دبي للتجهيزات"

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الثلاثاء اتفاقية لبيع الغاز مع هيئة دبي للتجهيزات "دوسب" تزود "أدنوك" بموجبها الهيئة بالغاز الطبيعي لمدة خمسة عشر عاماً للمساهمة في تلبية الطلب على إمدادات الطاقة في دبي.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات مدير عام هيئة دبي للتجهيزات، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها وذلك في مبنى المقر الرئيسي لأدنوك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تشرفت في مثل هذا الشهر قبل 20 عاماً وبتوجيهات كريمة في ذلك الوقت من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتوقيع اتفاقية مع أدنوك لتوريد الغاز والتي قامت الشركة على إثرها ببناء خط أنابيب الطويلة - جبل علي وبدأت توريد الغاز إلى دبي في عام 2001.

وأضاف سموه: يطيب لي أن أوقع مرة أخرى نيابة عن "دوسب" اتفاقية استمرارية العقد.. ونحن واثقون بأن هذه الاتفاقية ستسهم، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة بين أبوظبي ودبي في توطيد الأسس المتينة التي يقوم عليها تعاوننا والتي بدأت منذ عام 1998 وترسخت على مر السنين، لتوسيع وتعزيز علاقاتنا في مجال الطاقة في المستقبل.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع توجيهات القيادة يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية مع هيئة دبي للتجهيزات ليؤكد التزام أدنوك الراسخ بتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة في دولة الإمارات.. ولضمان تحقيق ذلك، تعمل الشركة على استغلال موارد الغاز الطبيعي بما يحقق مصالح الدولة من خلال التعاون الوثيق مع العملاء والشركاء والقيام باستثمارات ذكية في تطوير مشاريع الغاز الجديدة بهدف تعزيز القدرات وتحقيق أهداف أدنوك الاستراتيجية المتمثلة في ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز تلبي الطلب المحلي.