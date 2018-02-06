"الوطني الاتحادي" يشارك بمؤتمر البرلمان العربي بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

يشارك المجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة سعادة عبدالعزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة السبت المقبل.

ويضم وفد المجلس في عضويته سعادة كل من: خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، بالبرلمان العربي.

وستتقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال أعمال المؤتمر بمقترحاتها وتعديلاتها على "مشروع وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب"، وكذلك مقترحاتها وتعديلاتها على "مشروع البيان المتعلق بتطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة".