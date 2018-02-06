سفير الدولة يلتقي مستشار الأمن القومي الصومالي الجديد

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة محمد أحمد عثمان الحمادي سفير الدولة لدى الصومال، السيد عبدي سعيد موسى علي مستشار الأمن القومي الصومالي الجديد.

وتناول اللقاء - الذي عقد أول أمس في مقر السفارة في مقديشو - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

وقدم السفير التهنئة لمستشار الأمن القومي الصومالي، على توليه منصبه الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه.

من جانبه قدم مستشار الأمن القومي الصومالي شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المستمر للصومال في مختلف المجالات.