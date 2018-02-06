نهيان بن مبارك يترأس اجتماع مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح الذي عقد أمس بفندق الميدان في دبي.

حضر الاجتماع كل من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ونائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حمد بن الشيخ الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح وعدد من أعضاء مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح.

في بداية الاجتماع رفع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء المعهد باسمه واسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، على ما يتلقاه المعهد من دعم ومساندة واهتمام من لدن القيادة الحكيمة.