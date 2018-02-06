أمل القبيسي رئيسة للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية

الشارقة 24 – وام:

انتخب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوي المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيسةً للمجموعة بالإجماع.. خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف .

وأعربت معالي القبيسي عن تقديرها لأعضاء المجموعة الاستشارية التي تضم في عضويتها العديد من القيادات البرلمانية في دول كبرى لانتخابها رئيسة للمجموعة .

ونوهت بأهمية العمل الجماعي على مستوي البرلمانات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف كدور داعم ومساند لجهود الدول والحكومات.