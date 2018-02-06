محمد بن راشد وسعود المعلا يفتتحان مركز أم القيوين للتوحد

الشارقة 24 – وام:





افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، - "مركز أم القيوين للتوحد" الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الحكومي الاتحادي في مجال تأهيل وتدريب وتعليم أصحاب اضطراب التوحد.

وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، بجولة في المركز الجديد تعرفا خلالها على مرافقه وتجهيزاته التي روعي فيها أن تكون مواكبة لأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً في مجال تأهيل الأطفال من ذوي اضطراب التوحد وأقسام المركز المختلفة وأسلوب إعداد فريق العمل الذي تم رفده بالكوادر الإماراتية المؤهلة بكفاءة عالية في مختلف التخصصات ضمن برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة.