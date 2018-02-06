محمد بن راشد يشهد جانباً من منافسات طواف دبي الدولي للدرجات الهوائية

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" جانباً من منافسات المرحلة الأولى من النسخة الخامسة لطواف دبي الدولي للدرجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية رئيسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في الفترة من السادس إلى العاشر من فبراير الجاري وذلك بمشاركة نخبة من الأبطال والأفراد والفرق العالمية بالإضافة إلى الأبطال المحليين.

وقد تابع سموه السباق خلال مرور الدراجين في منطقة محمية المرموم الطبيعية والتي تتضمن أطول مسارات صحراوية للدراجات الهوائية يصل طولها نحو مائة كيلومتر.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى شرح قدمه سعادة محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للفعالية حيث أفاد بأن الدراجين قطعوا في المرحلة الأولى من السباق نحو عشرين كيلومتراً في نطاق منطقة محمية المرموم الطبيعية ذهابا وإيابا التي يشاهدها ملايين البشر حول العالم من خلال التغطية الإعلامية العالمية للبطولة والتي تصل إلى 180 دولة عربية وأجنبية.

كما تعرف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الشرح إلى أهم الأسماء والفرق العالمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجري على أرض دولة الإمارات بضيافة مدينة دبي وبتنظيم من مجلس دبي الرياضي.

كما اطلع سموه على أهم الترتيبات والإجراءات المتبعة في السباق لإنجاح هذه البطولة العالمية التي وصفها سموه ببطولة التحدي للشباب العالمي لأنها تحتاج إلى لياقة بدنية عالية ونفس طويل ومثابرة بالإضافة إلى رباطة الجأش والصبر حتى الدقيقة الأخيرة من وقت السباق.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته وارتياحه لهذا التجمع الشبابي الرياضي العالمي على أرض دولتنا العزيزة وفي رحاب مدينة دبي واعتبره سموه فرصة طيبة وسانحة لشباب الوطن والشباب العربي للمنافسة والاحتكاك المباشر مع نظرائهم من مختلف دول العالم ودعاهم سموه للتعارف فيما بينهم والاستفادة المتبادلة من خبراتهم وتجاربهم وأفكارهم التي تساعد في تطوير فعاليات البطولة واستقطاب المزيد من الشباب للمشاركة فيها.