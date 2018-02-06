الهلال يُغيث أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن

الشارقة 24 – وام:

تفاجأت أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن الأخيرة بفريق الهلال الأحمر الإماراتي يقدم لها خدماته الإغاثية، ويخفف عنها ما لحق بها من أضرار مادية ونفسية، نتيجة تعرض منزلها لمقذوف أثناء المواجهات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية، وراح ضحيته شهيدان وجريح.

وأعرب فريق الهلال عن مواساته لأسرة العبد المنكوبة التي فقدت رب الأسرة ونجله بمنطقة الوهط بمحافظة لحج، فيما جرحت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مازالت تتلقى العلاج في عدن.

وقدم الهلال الأحمر الإماراتي للأسرة، مبلغاً مالياً إلى جانب مواد غذائية للتخفيف عنهم.