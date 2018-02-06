قدم مبلغاً مالياً ومساعدات غذائية

الهلال يُغيث أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن

  • الثلاثاء 06, فبراير 2018 في 7:23 م
  • فريق الهلال خلال تقديمه المساعدات للأسرة اليمنية
    فريق الهلال خلال تقديمه المساعدات للأسرة اليمنية
قدم فريق الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية إلى أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن الأخيرة.
الشارقة 24 – وام:
 
تفاجأت أسرة يمنية تضررت من أحداث عدن الأخيرة بفريق الهلال الأحمر الإماراتي يقدم لها خدماته الإغاثية، ويخفف عنها ما لحق بها من أضرار مادية ونفسية، نتيجة تعرض منزلها لمقذوف أثناء المواجهات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية، وراح ضحيته شهيدان وجريح.
 
وأعرب فريق الهلال عن مواساته لأسرة العبد المنكوبة التي فقدت رب الأسرة ونجله بمنطقة الوهط بمحافظة لحج، فيما جرحت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مازالت تتلقى العلاج في عدن.
 
وقدم الهلال الأحمر الإماراتي للأسرة، مبلغاً مالياً إلى جانب مواد غذائية للتخفيف عنهم.