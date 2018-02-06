محمد بن راشد ومحمد بن زايد والرئيس المصري يبحثون تعزيز العلاقات الأخوية

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموهما خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، في أبوظبي بالرئيس المصري، معربين عن اعتزازهما بما يجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر الشقيقة قيادة وشعباً من روابط الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق الذي يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية التي تهم البلدين وآلية تطوير هذه العلاقات بما ينسجم وطموحات قيادتي البلدين في الدفع بهذا التعاون إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وبشكل خاص التدخلات الإقليمية في المنطقة واضراراها على أمن واستقرار البلدان العربية، إضافة إلى سبل محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ومنابر أفكاره وأيدولوجياته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على مواصلة تعزيز علاقاتها الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية امتداداً لما تتمتع به علاقات البلدين من قوة ورسوخ.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن العلاقات الإماراتية المصرية ترتكز على أسس قوية من التوافق والتفاهم حول القضايا والملفات الإقليمية والدولية.. وأنها تعد صمام أمان ونموذجاً متميزا للعلاقات بين الأشقاء والتي أسست على مبادئ الأخوة الراسخة والثقة والاحترام المتبادل.

كما تناول اللقاء أهمية وصلابة التنسيق الإماراتي المصري مع بقية الدول الشقيقة في المنطقة والذي أثبت فاعليته في مواجهة الأزمات والتحديات غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتدمير مقدرات ومكتسبات دولها و شعوبها.. وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية في شؤون دول المنطقة إضافة إلى الإرهاب والعنف والتطرف والقوى الداعمة لها.

وأكد سموهما موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، الثابت والراسخ في دعم الشقيقة الكبرى مصر، واعتبرا أن أمن مصر واستقرارها من أمن كل العرب واستقرارهم، كما جددا سموهما تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقتها مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب.. معربين عن ثقتهما بقدرة مصر وشعبها على مواجهة الإرهاب ومواصلة مسيرتها التنموية ورؤيتها الهادفة إلى تحقيق تقدم ورفاه شعبها.

وتمنى سموهما لجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.. مشيداً بدور الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في دعم و تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية خلال هذه المرحلة الاستثنائية.. واصفاً علاقات بلاده مع دولة الإمارات بأنها نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على تطوير علاقاتها الثنائية على الأصعدة كافة واستمرار التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحات العربية والإقليمية والدولية.

ودعا الجانبان في ختام لقائهما إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات وصون مقدرات شعوبها وتمكين مؤسساتها الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار ودعم التنمية والبناء والتطوير فيها وضرورة تعزيز جهود العمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية ومواجهة مساعي التدخل في شؤونها الداخلية التي تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.

وشددا على أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية في التصدي لآفة الإرهاب والتطرف خاصة ما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالمقاتلين والأسلحة وتوفير الملاذ الآمن والغطاءين السياسي والإعلامي لها.

حضر اللقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الرئيس المصري ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و الوفد المرافق للرئيس المصري والذي ضم معالي سامح شكري وزير الخارجية واللواء مصطفى شريف رئيس الديوان ومعالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والفريق محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري واللواء عباس مصطفى مدير مكتب الرئيس وسعادة وائل السيد محمد جاد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.