إصابة 22 شخصاً في تصادم بين 44 مركبة على "طريق أبوظبي دبي"

الشارقة 24 – وام:

أدى حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين 44 مركبة في حوالي الساعة "الثامنة و8 دقائق" صباحاً على شارع الشيخ محمد بن راشد "طريق أبوظبي دبي" في المنطقة بعد جسر "كيزاد" باتجاه الداخل نتج عنه إصابة 22 شخصاً بإصابات متنوعة بسبب الضباب وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق، وتنوعت الإصابات بين البسيطة والبليغة والمتوسطة "18 بسيطة و2 بليغة و2 متوسطة".

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن سرعة استجابة الدوريات المرورية ووصول الباص الميداني ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة ومركبات الدفاع المدني وسيارات نقل المركبات" الريكفيري" واتخاذ الاجراءات الميدانية لتأمين الطريق واخلائه من المركبات المتضررة.. ادى إلى عدم تفاقم الحوادث وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية.

وأشار الخييلي إلى أن شرطة أبوظبي نفذت خطة الطوارئ أثناء الضباب بإيقاف المركبات والشاحنات وباصات نقل العمال على المواقف الجانبية المخصصة لهم اثناء الضباب، لافتاً إلى أن تلك الحوادث وقعت على الرغم من أن شرطة أبوظبي نبهت السائقين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر مع توقع تشكل الضباب الذي تختلف نسبته من منطقة لأخرى من حيث الرؤية.



وذكر أن شرطة ابوظبي وبعد وقوع الحادث قامت بإرسال رسائل تحذيرية عبر وسائل الإعلام للسائقين القادمين من دبي على طريق الشيخ محمد بن راشد لضمان عدم وقوع المزيد من الحوادث والإصابات، وارشادهم إلى الطرق البديلة وحثهم على الانتباه والحذر وخفض السرعات والالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وشدد على ضرورة عدم تجاوز المركبات الأخرى والتقليل من سرعة مركباتهم أثناء الضباب ومواصلة القيادة بحذر بالسرعة المناسبة للظروف المحيطة، واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة مؤكداً ضرورة مضاعفة المسافة الآمنة بين المركبات لأن المركبة تحتاج إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية.