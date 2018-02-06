ولي عهد رأس الخيمة يشيد بقرار محمد بن راشد بإنشاء 7200 مسكن للمواطنين

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على تأمين الحياة الكريمة لشعب الإمارات وتوفير كافة مقومات الاستقرار الاجتماعي والأسري ورفع المستوى المعيشي للأسرة الإماراتية.

وقال سموه إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنشاء 7200 مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.2 مليار درهم هو ترجمة للاهتمام والرعاية التي يحظى بها أبناء الإمارات من القيادة الرشيدة التي تضع الوطن والمواطن على سلم أولوياتها وفي صدارة خططها التنمية الشاملة التي شملت مختلف مناطق الدولة وتضاف إلى انجازات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي قاد الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات إلى العديد من الإنجازات العالمية حتى تصدرت دولة الإمارات مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي .

وأضاف سموه إن إسعاد الشعب وإدخال الفرحة في قلب المواطنين هو الهدف الأسمى والغاية المنشودة التي يسعى إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كل القرارات التي يتخذها سعياً من سموه إلى ايجاد بيئة محفزة للعمل والإنتاج والإبداع وإيماناً منه بوفاء شعب الإمارات ودوره في مسيرة التنمية الشاملة وتخليداً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمغفور لهم الآباء المؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل توفير الرخاء والرفاهية والعيش الكريم لشعب الإمارات.

وأوضح ولي عهد رأس الخيمة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد سخر بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" كافة موارد الدولة لتحقيق الأجندة الوطنية 2021 في مختلف القطاعات الوطنية التعليمية والصحية والاقتصادية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية لرسم مستقبل الدولة بروح ريادية عالية وبخطى ثابتة نحو مستقبل مستدام يزخر بالإنجازات الوطنية بسواعد أبنائه المخلصين المتمسكين بوفائهم وولائهم للوطن والقيادة الرشيدة.