وزير تطوير البنية التحتية يلتقي سفيرة جمهورية لاتفيا

الشارقة 24:

استقبل معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في مكتبه بديوان الوزارة، سعادة استرا كورميه سفيرة جمهورية لاتفيا بدولة الإمارات والوفد المرافق لها، وقد بحث الجانبين سبل التعاون المشترك، والخطط المستقبلية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

وفي بداية حديثه رحب معالي وزير تطوير البنية التحتية بالوفد الزائر، وأثنى معاليه خلال اللقاء الذي حضره سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وسعادة المهندسة جميلة الفندي مدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأكد على أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان، لما في ذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في قطاع البنية التحتية والإسكان، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات، كما بحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معاليه أن زيارة سعادة السفيرة يعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها أثنت سعادة استرا كورميه سفيرة جمهورية لاتفيا بدولة الإمارات، على حفاوة الاستقبال، وما لمسته من تطور كبير في مجال البنية التحتية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، معربة في الوقت ذاته عن رغبة بلادها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية والطرق والإسكان.