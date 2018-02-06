سفير الدولة يضع حجر الأساس لسفارة جزر القمر في أديس أبابا

الشارقة 24 – وام:

قام سعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى أديس أبابا وعثماني يوسف مندوها سفير جمهورية جزر القمر الاتحادية لدى أثيوبيا بوضع حجر أساس لسفارة جزر القمر في أديس أبابا، وذلك بتمويل من دولة الإمارات من خلال تغطية التكلفة الكلية لتشييد المقر الجديد للسفارة ضمن برنامج المساعدات الخارجية للدولة.

وأعرب سعادة عثماني يوسف عن بالغ شكره وتقديره للمبادرة السامية والكريمة من قبل دولة الإمارات لتمويل مشروع تشييد المقر الخاص بسفارة بلاده في أديس أبابا والتي تدل على عمق العلاقات الإماراتية بجزر القمر، مشيداً بالدور الريادي الذي تلعبه الإمارات على الصعيد الدولي في مجال المساعدات الخارجية.

من جانبه أكد سفير الدولة حرص واهتمام الإمارات على بذل الجهود في مجال برنامج المساعدات الخارجية للدولة في الخارج بصفة عامه، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتها مع جمهورية اتحاد جزر القمر بصفة خاصة.