البواردي يزور معرض سنغافورة للطيران 2018

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له، صباح الثلاثاء، افتتاح معرض سنغافورة للطيران 2018 الذي تجري فعاليته خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير.

وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة في المعرض شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الجوية في العالم وكذلك الشركات الوطنية المشاركة في المعرض.

كما اطلع معالي البواردي على أحدث المعروضات من الطائرات المدنية والعسكرية وما توصلت إليه الشركات المصنعة من تقنيات متطورة في مجال الصناعات الجوية ذات الاستخدامات المختلفة.

والتقى معالي محمد بن أحمد البواردي على هامش المعرض معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في جمهورية سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معالي البواردي معالي الدكتور نيغ إينغ هين وزير الدفاع السنغافوري حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والدفاعي.

حضر اللقاءين سعادة محمد عمرعبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.