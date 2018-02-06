سفير الدولة يحضر حفل استقبال الرئيس البيروفي

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة محمد يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية البيرو حفل استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الذي أقامه بيدرو بابلو كوتشينسكي رئيس جمهورية البيرو في القصر الجمهوري بالعاصمة البيروفية ليما بمناسبة العام الجديد.

ونقل سعادة السفير العوضي خلال الحفل إلى الرئيس البيروفي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.