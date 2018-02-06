ميثاء الشامسي تحضر حفل السفارة السريلانكية

الشارقة 24 – وام:

شهدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مساء الإثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان جفري سفير جمهورية سيريلانكا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال أبوظبي سعادة أحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية السريلانكية المقيمة بالدولة.