ولي عهد أم القيوين يتوج الفائزين في سباق الهجن العربية الأصيلة

خلال تتويج الفائزين

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سباق الهجن العربية الأصيلة وذلك ضمن مهرجان أم القيوين الثالث عشر للهجن العربية الأصيلة الذي أقيم في الفترة المسائية.



كما شهد السباق الذى تضمن 11 شوطا مخصصة "للقايا للشيوخ" بكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ولمسافة 5 كيلو مترات الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين وضيوف مهرجان أم القيوين من مجلس التعاون الخليجي ومحبي هذه الرياضة العربية الاصيلة.