الوطني للأرصاد يحذر من تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية

الشارقة 24 – وام:



ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خلال الفترة من الساعة 11:00 مساء ويستمر حتى التاسعة من صباح الثلاثاء.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى معظم المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف.



وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 28 / 32 كم-ساعة بوجه عام .