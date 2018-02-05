"أقدر" ينفذ مجموعة واسعة من المبادرات

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظم برنامج خليفة للتمكين "أقدر" بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وعدد من الشركاء الرئيسين من الجهات الحكومية، مؤتمراً صحافياً في إطار فعالية اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2018 في دورته الخامسة عشرة والتي تحتفل بها الدولة غداً تحت شعار " شارك وتواصل : باحترام متبادل : الإنترنت الأفضل يبدأ بك".



وكان العميد الدكتور صلاح عبيد الغول المشرف على مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، قد افتتح المؤتمر الصحافي في مقر الاتحاد النسائي الإثنين، والذي تحدث فيه الدكتور عبد الله المحياس رئيس مجلس إدارة جمعية الحماية من مخاطر الإنترنت، والدكتور إبراهيم الدبل وسارة عيسى المرزوقي مسؤول التدريب والتوعية الآمنة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وشيماء علي البريكي مدير إدارة السمعة المؤسسية بشركة اتصالات وشريفة موسى من جمعية المعلمين بحضور إعلامي واسع وعدد من طلبة المدارس .



ولفت العميد الغول إلى أن فريق العمل المشترك عمل على تطوير فعالياته وأنشطته هذا العام بشكل يتواكب مع المستجدات، حيث سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات على مستوى الدولة ومن الفعاليات التي تم استحداثها هذا العام إطلاق مسابقة تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري وبناء علاقة إيجابية بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال تصميم الطلاب لعرض علمي حول كيفية التعامل الآمن مع الإنترنت وشرح ذلك لأولياء الأمور وأفراد الأسرة.