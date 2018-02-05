ملك البحرين يصل إلى البلاد في زيارة خاصة

الشارقة 24 – وام:



وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد الإثنين في زيارة خاصة للدولة.



و كان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في استقبال جلالته لدى وصوله الدولة.



كما كان في الاستقبال.. سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة المعين لدى مملكة البحرين الشقيقة، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر وسعادة محمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.